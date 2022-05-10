Son dakika: Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Taraftarlardan özür dilemek istiyorum...''

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından geleceği için açıklama yaptı ve Fenerbahçe haberlerine yanıt verdi. Bordo-mavili taraftarların merakla beklediği bu transfer konusunda müjdeyi veren tecrübeli oyuncu, kendisini sevenlerin yüreğine su serpti.

"TRABZONSPOR TARAFTARLARINDAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Nwakaeme, "Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR BAŞKANI DIŞINDA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

"Benim geleceğim Trabzonspor'da" diyen yıldız futbolcu, "Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek yıldız ismin adı transfer için Fenerbahçe ile de anılmıştı.



