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  4. Son dakika: Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Taraftarlardan özür dilemek istiyorum...''

Son dakika: Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Taraftarlardan özür dilemek istiyorum...''

10.05.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı. Yıldız isim, Fenerbahçe iddialarına da cevap verdi. Nwakaeme, "Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Son dakika: Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Taraftarlardan özür dilemek istiyorum...''
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından geleceği için açıklama yaptı ve Fenerbahçe haberlerine yanıt verdi. Bordo-mavili taraftarların merakla beklediği bu transfer konusunda müjdeyi veren tecrübeli oyuncu, kendisini sevenlerin yüreğine su serpti.

"TRABZONSPOR TARAFTARLARINDAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

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Nwakaeme, "Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR BAŞKANI DIŞINDA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

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"Benim geleceğim Trabzonspor'da" diyen yıldız futbolcu, "Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek yıldız ismin adı transfer için Fenerbahçe ile de anılmıştı.


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