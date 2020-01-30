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  4. SON DAKİKA | Nwakaeme, Fenerbahçe maçında yok (Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un itirazını reddetti)

SON DAKİKA | Nwakaeme, Fenerbahçe maçında yok (Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un itirazını reddetti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme'nin kartının iptali için yaptığı itirazı reddetti. Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Kurul ayrıca Fenerbahçe'nin de transferlerin Lisans Kurulu'na bildirilme saatiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti.

SON DAKİKA | Nwakaeme, Fenerbahçe maçında yok (Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un itirazını reddetti)

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile,

  • Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

FENERBAHÇE'YE DE RET

Tahkim Kurulu ayrıca Fenerbahçe'nin de transferlerin Lisans Kurulu'na bildirilme saatiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Yapılan açıklamada "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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