SON DAKİKA | Nwakaeme, Fenerbahçe maçında yok (Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un itirazını reddetti)

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile,
Tahkim Kurulu ayrıca Fenerbahçe'nin de transferlerin Lisans Kurulu'na bildirilme saatiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti.
Yapılan açıklamada "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İşte Falcao'nun son durumu!
Trabzonspor tarafından sağduyu çağrısı
Galatasaray Boluspor'dan transfer yaptı
Alexander Sörloth F.Bahçe’yi bekliyor
UEFA'dan şike araştırması
F.Bahçe'de Alper ve Zajc bilmecesi
Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu
Trabzonspor yıldız isimle anlaştı
Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı
Inter yarı finalde!
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok
Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı
Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Okuyucu Yorumları 0 yorum