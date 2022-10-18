Son dakika: "Okan Buruk, 1 ay önce görüştü!" Galatasaray, Moritz Volz'u resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine Alman Moritz Volz dahil edildi. Galatasaray Kulübü, Moritz Volz'u teknik direktör Okan Buruk'un istemediğine dair çıkan haberleri de yalanlamış oldu.

"OKAN BURUK, 1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Moritz Volz'un teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacağı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır." denildi.

FUTBOLCULUĞU VE ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Arsenal ve Fulham gibi takımlarda oynayan 39 yaşındaki Moritz Volz, Arsenal'da oyuncu izleme, Leipzig'de de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

