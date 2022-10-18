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Son dakika: "Okan Buruk, 1 ay önce görüştü!" Galatasaray, Moritz Volz'u resmen açıkladı!

18.10.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 17 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, bu kez teknik heyete bir transfer gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılı kulüp, Okan Buruk'un yardımcı antrenörlüğüne Moritz Volz'un getirildiğini açıkladı. Volz'un yardımcı antrenörlüğün yanı sıra socuting bölümünde de yer alacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika: "Okan Buruk, 1 ay önce görüştü!" Galatasaray, Moritz Volz'u resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine Alman Moritz Volz dahil edildi. Galatasaray Kulübü, Moritz Volz'u teknik direktör Okan Buruk'un istemediğine dair çıkan haberleri de yalanlamış oldu.

"OKAN BURUK, 1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜ"

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Moritz Volz'un teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacağı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır." denildi.

FUTBOLCULUĞU VE ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

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Futbolculuk kariyerinde Arsenal ve Fulham gibi takımlarda oynayan 39 yaşındaki Moritz Volz, Arsenal'da oyuncu izleme, Leipzig'de de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

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