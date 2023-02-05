Son dakika: Okan Buruk, basın toplantısında transferi açıkladı! İtalyan basını sözleşmeyi duyurdu: Galatasaray, Nicolo Zaniolo'da mutlu sona ulaştı!

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KADROMDA GÖRMEK İSTİYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, son dönemde adı gündeme gelen Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Şu an bu transferdeki durumu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

İTALYAN BASINI SÖZLEŞMEYİ DUYURDU

Bu sözlerin hemen akabinde İtalyan basınından flaş bir haber ortaya atıldı.

Haberde Galatasaray'ın Zaniolo ile yıllık 3 milyon eurodan 4.5 senelik sözleşme için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu için sarı - kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedelini 5 yıllık vadeye yaymak istediği ifade edildi.

Bu sezon Roma formasıyla 17 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

