Son dakika: Okan Buruk canlı yayında böyle açıkladı! "Erden Timur'a 'Hemen onu getirin' dedim!', 'Oğlumun katkısı oldu!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Aslan, derbi galibiyetiyle sezonu kapatmış ve şampiyonluğunu taçlandırmıştı.

Galatasaray'a büyük zaferi getiren teknik direktör Okan Buruk, Tivibu Spor canlı yayınına konuk oldu.

Deneyimli çalıştırıcı; sezon başındaki transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulunurken, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo transferleri hakkında konuştu.

İşte Buruk'un sözleri;

"OĞLUM, MERTENS'İ İSTEDİ"

"Mertens, listemizde olan ama soru işaretlerimizin bulunduğu bir oyuncuydu. Oğlum, Mertens'i transferin başından beri hep söylüyordu."

"HEMEN AL, GETİR DEDİM"

"Zaniolo transferi, Erden Bey'in özel bir başarısı. Bana, 'Zaniolo?' dediği anda 'Hemen al, getir' dedim. Zaniolo'ya karşı Başakşehir'de oynamıştık. Bize karşı çok iyi oynamıştı, inanılmaz beğenmiştim. Bu tür oyunculara en başta inanamıyorsunuz, 'Türkiye'ye gelecek mi?' diyorsunuz."

"SON HALİNE BAKMAMIŞTIM"

"Zaniolo'nun son halini hiç seyretmemiştim ben. Hemen, 'Evet' dedim. Geldikten sonra formuna ve performansına baktık."



