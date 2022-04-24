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Son dakika: Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! İlginç detay...

24.04.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adaylarının hocaları şimdiden belli olurken Okan Buruk sesleri ciddi ciddi yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılıların başkan adayı Metin Öztürk, Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. Metin Öztürk, başkan seçilmesi halinde Okan Buruk yıllar sonra Galatasaray'a geri dönerek göreve başlayacak.

Son dakika: Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! İlginç detay...

Son dakika haberleri... Galatasaray için aldığı tüm teklifleri reddeden Okan Buruk yuvasına dönüyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk, Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Başarılı teknik adam görev için seçim sonuçlarını bekliyor.

SON DAKİKA: İLGİNÇ DETAY! HER ADAYIN HOCASI FARKLI...

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Eşref Hamamcıoğlu ibreyi tamamen Daniel Farke'ye çevirirken, Metin Öztürk de Okan Buruk'la el sıkıştı. Öztürk'ün futbolun başına getireceği Levent Nazifoğlu, Galatasaray'a gelmeye dünden razı olan Okan Buruk'la prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER LİSTELERİ HAZIR

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Başkan seçilecek aday, transfer çalışmalarını ise futbol şubesinin başına geçecek isimle beraber yürütecek. Ya Levent Nazifoğlu ya da Cenk Ergün, listelerinde yer aldıkları başkan mazbatayı alır almaz, gelecek sezonun takviyeleri için kolları sıvayacak. Şimdiden menajerlerle görüşmelerin başladığı ve geniş çaplı transfer listelerinin hazırlandığı belirtiliyor.

(AKŞAM)


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