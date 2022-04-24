Son dakika: Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! İlginç detay...

Son dakika haberleri... Galatasaray için aldığı tüm teklifleri reddeden Okan Buruk yuvasına dönüyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk, Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Başarılı teknik adam görev için seçim sonuçlarını bekliyor.

SON DAKİKA: İLGİNÇ DETAY! HER ADAYIN HOCASI FARKLI...

Eşref Hamamcıoğlu ibreyi tamamen Daniel Farke'ye çevirirken, Metin Öztürk de Okan Buruk'la el sıkıştı. Öztürk'ün futbolun başına getireceği Levent Nazifoğlu, Galatasaray'a gelmeye dünden razı olan Okan Buruk'la prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER LİSTELERİ HAZIR

Başkan seçilecek aday, transfer çalışmalarını ise futbol şubesinin başına geçecek isimle beraber yürütecek. Ya Levent Nazifoğlu ya da Cenk Ergün, listelerinde yer aldıkları başkan mazbatayı alır almaz, gelecek sezonun takviyeleri için kolları sıvayacak. Şimdiden menajerlerle görüşmelerin başladığı ve geniş çaplı transfer listelerinin hazırlandığı belirtiliyor.

(AKŞAM)



