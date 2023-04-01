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Son dakika: Okan Buruk, maç sonunda fena patladı! 'Sayın Lale Orta, ben bilmek istiyorum!', 'VAR kayıtları daha önce açıklandı!', 'Ayakları mı kırılsın?'

01.04.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve milli aradan 3 puanla dönüş yaptı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya seslendi ve VAR sistemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: Okan Buruk, maç sonunda fena patladı! 'Sayın Lale Orta, ben bilmek istiyorum!', 'VAR kayıtları daha önce açıklandı!', 'Ayakları mı kırılsın?'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösteren Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya da seslenedi. İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri...

"VAR KAYITLARI..."

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"Çok net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Geçen hafta Konyaspor maçı, bu hafta bu pozisyon... VAR mı çağırmıyor, hakem mi gitmiyor? Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bunu çok merak ediyorum. Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı, bunu da merak ediyorum."

"AYAKLARI MI KIRILMALI?"

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"Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayaklarının kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için?"

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