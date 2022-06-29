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  4. Son dakika: Okan Buruk resti çekti! 'Yılın transferi demişti biletini kesti'

Son dakika: Okan Buruk resti çekti! 'Yılın transferi demişti biletini kesti'

29.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Konyaspor'daki performansıyla Süper Lig'in devlerini peşinde takan Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından temaslarını sürdüren G.Saray'da, kadroya katılacak yeni isimlere kaynak yaratılması için bazı oyuncularla vedalaşılmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp ile ilk idmanını gerçekleştiren başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, yönetime ilk raporunu sunarken, Abdurrahim Albayrak döneminde 'yılın transferi' olarak nitelendirilen isim için de 'gönderilsin' raporu verdiği öğrenildi.

Son dakika: Okan Buruk resti çekti! 'Yılın transferi demişti biletini kesti'

Yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk liderliğinde sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürerken 48 yaşındaki teknik adam takıma ilk dokunuşlarını yapmaya hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakcı transferiyle ses getiren Sarı-Kırmızılılar temaslarını sürdürürken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.

BOEY VE DIAGNE'YE VEDA!

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Galatasaray'da sözleşmeleri devam eden ancak beklentileri karşılaşayamayan isimlerden Sacha Boey ve Diagne'nin menajerlerine kulüp bulması talimatı verdiği bildirilirken, menajerlerin İtalya ve Fransa'dan bazı takımlarla temas halinde oldukları da ifade edildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK 'YILIN TRANSFERİ' DİYE DUYURMUŞTU!

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Öte yandan bu isimlerin yanı sıra, Abdurrahim Albayrak'ın seçime birkaç gün kala 3 yıllık yeni sözleşme yaptığı Ömer Bayram ile Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ın da Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer almadığı öğrenildi.

GAZİANTEP FK YOLCUSU!

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Ömer Bayram'ın adı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anılıyor. İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olması beklenilen Marcao da hazırlık kampına katılmadı. Brezilyalı stoperin, sarı-kırmızılılara iyi bir bonservis kazandırarak gitmesine kesin gözüyle bakılırken yapılacak transferlere kaynak oluşturması bekleniyor.

26 yaşındaki oyuncu Aslan'a, 2019'un Ocak ayında Portekiz temsilcisi Chaves'ten gelmişti. Galatasaray formasıyla toplam 140 karşılaşmada görev alan Marcao, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.


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