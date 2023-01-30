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Son dakika: Okan Buruk üstünü çizdi, Hollanda devine gidiyor! Galatasaray'da Patrick van Aanholt krizi çözüldü...

30.01.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer dönemine de Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katarak girmişti. Teknik direktör Okan Buruk; Giresunspor maçının ardından takviyelerin devam edeceğini, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la da yolların ayrılacağını açıklamıştı. Deneyimli çalıştırıcının üstünü çizdiği Aanholt'un yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Okan Buruk üstünü çizdi, Hollanda devine gidiyor! Galatasaray'da Patrick van Aanholt krizi çözüldü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda üst üste alınan 10. galibiyetin sevinci yaşanırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları dikkat çekmişti.

"ONLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

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Basın toplantısında Kaan Ayhan sonrası takviyelerin devam edeceğini dile getiren Buruk, ayrılıkların da olacağını ifade ederek, "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

O TAKIM ORTAYA ÇIKTI

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İki futbolcunun geleceği merak edilirken, Patrick van Aanholt'a talip olan ekip ortaya çıktı.

ÜLKESİNDEN TEKLİF GELDİ

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TRT Spor'un haberine göre; PSV Eindhoven, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

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Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Aanholt'un da Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve ülkesine dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Yapılacak olan görüşmelerin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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