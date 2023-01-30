Son dakika: Okan Buruk üstünü çizdi, Hollanda devine gidiyor! Galatasaray'da Patrick van Aanholt krizi çözüldü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda üst üste alınan 10. galibiyetin sevinci yaşanırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları dikkat çekmişti.

"ONLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında Kaan Ayhan sonrası takviyelerin devam edeceğini dile getiren Buruk, ayrılıkların da olacağını ifade ederek, "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

O TAKIM ORTAYA ÇIKTI

İki futbolcunun geleceği merak edilirken, Patrick van Aanholt'a talip olan ekip ortaya çıktı.

ÜLKESİNDEN TEKLİF GELDİ

TRT Spor'un haberine göre; PSV Eindhoven, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Aanholt'un da Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve ülkesine dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Yapılacak olan görüşmelerin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

