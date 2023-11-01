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  4. SON DAKİKA | Okullarda müfredat değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Tüm sınıfları kapsayacak, derslerde sadeleşme olacak

SON DAKİKA | Okullarda müfredat değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Tüm sınıfları kapsayacak, derslerde sadeleşme olacak

01.11.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğinin önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Tekin "Müfredatı hafifleteceğiz. Derslerde sadeleşme olacak. Çocuklarımıza gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız." dedi. Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin,"Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Okullarda müfredat değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Tüm sınıfları kapsayacak, derslerde sadeleşme olacak

Son dakika: Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şunları söyledi:

ÖĞRETMEN ATAMALARINDAN MÜLAKAT

“Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

ANTALYA’DAKİ ÖĞRETMENİN GÖZALTINA ALINMASI

Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz. Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Konu Meclis’te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki, atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu sizinle paylaşabilirim. Muhtemelen Aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Bugün de bu konuda ilgili arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak. Müfredat ağır olduğu için bu ağırlığı şimdi biraz hafifleteceğiz.

YENİ DERSLER EKLENEBİLİR, MEVCUT DERSLER ÇIKARTILABİLİR

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60’ı buluyor.

Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut. Yeni ders de eklenebilir, aynı zamanda mevcut derslerden de çıkartmalar olabilir. “


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