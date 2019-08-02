Oleg Petrov: Falcao ciddi bir teklif gelmezse takımda kalacak

Falcao transferinde son dakika gelişmesi... Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao ile ilgili konuştu.
AFP'ye konuşan Oleg Petrov, "Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulüp Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi futbolcumuz. Eğer iyi bir teklif almazsak takımda kalacak. Diğer durumda ise onun kalitesinde birisini transfer etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.
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