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Oleg Petrov: Falcao ciddi bir teklif gelmezse takımda kalacak

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 02.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Falcao transferinde son dakika gelişmesi... Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın görüştüğü Radamel Falcao için "Ciddi bir teklif gelmezse takımda kalacak" dedi.

Oleg Petrov: Falcao ciddi bir teklif gelmezse takımda kalacak

Falcao transferinde son dakika gelişmesi... Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

AFP'ye konuşan Oleg Petrov, "Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulüp Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi futbolcumuz. Eğer iyi bir teklif almazsak takımda kalacak. Diğer durumda ise onun kalitesinde birisini transfer etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao galatasaray Monaco Oleg Petrov

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