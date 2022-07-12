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Son dakika: Omar Elabdellaoui'den Erling Haaland ve Alexander Sörloth için Galatasaray itirafı! "Fatih Terim istediğinde gelseydi..."

12.07.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı - kırmızılıların Norveçli sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, milli takımdan arkadaşları Erling Haaland ve Alexander Sörloth için flaş ifadeler kullandı. Haaland'ın geçmiş dönemde Galatasaray'a transfer olma durumunu değerlendiren Omar, Sörloth'un ise sarı - kırmızılı takımı sorduğunu söyledi.

Son dakika: Omar Elabdellaoui'den Erling Haaland ve Alexander Sörloth için Galatasaray itirafı! "Fatih Terim istediğinde gelseydi..."
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da 17 Ağustos 2020 tarihinde Olympiakos'tan transfer edilen ancak 1 Ocak 2021'de yaşadığı talihsiz kaza sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, sarı - kırmızılı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Avusturya kampında konuşan Omar, adı gündemde olan bazı oyuncular hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın geçmiş dönemde Erling Haaland'ı transfer etmek istediğini TRT Spor'a açıklayan Omar Elabdellaoui, Alexander Sörloth ve Ola Solbakken hakkında da flaş itiraflarda bulundu.

İŞTE OMAR'IN AÇIKLAMALARI;

"BANA GALATASARAY'I SORUYORLAR"

sörloth - haaland

"Ola Solbakken, Alexander Sörloth ve Erik Botheim, Norveç Milli Takımı'ndan iyi arkadaşlarım. Galatasaray'la ilgili nasıl bir kulüp diye sorular soruyorlar. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve inanılmaz bir kulüp olduğunu anlatıyorum. Onlar için Galatasaray'da oynamak onur olur. Benim bakış açımı biliyorlar. Bu formayı giymenin ne kadar büyük bir onur olduğunu konuştuk."

"HAALAND, GALATASARAY'A GELSEYDİ..."

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"Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük bir oyuncu olurdu. Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Gücü ve hızı, gole karşı açlığı... Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi."


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