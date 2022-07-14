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Son dakika: Önce Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe araya girdi ve transferi bitirdi! Yılın transfer karmaşası...

14.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Başta ünlü gazeteci Di Marzio olmak üzere İtalyan basını, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Sambacı için Sarı-Lacivertliler’in devreye girdiğini yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, 6.5 milyon Euro karşılığında Joao Pedro’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İlk başta Galatasaray'ın teklifini kabul eden yıldız oyuncu, araya Fenerbahçe'nin girmesiyle birlikte teklifi reddetti. Sarı-lacivertliler anlaşayan Joao Pedro, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Son dakika: Önce Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe araya girdi ve transferi bitirdi! Yılın transfer karmaşası...

Son dakika haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını Joao Pedro ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sky Sport Italia muhabiri Gianluca Di Marzio ve İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, Galatasaray’ın da istediği Joao Pedro transferi için kulübü ile anlaşmaya vardığını bildirdiler.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Joao Pedro için 4.2 milyon euro'ya anlaştığı Cagliari’ye 6.5 milyon euro teklif etti. Galatasaray ile her konuda anlaşan yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin araya girmesiyle aklı karıştı ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Galatasaray, Joao Pedro ile 2.2 milyona el sıkıştı. Fenerbahçe ise oyuncuya 2.5 milyon euro, menajerine de ekstra 1.5 milyon euro teklif etti. Bu olayın ardından Joao Pedro takdir hakkını Fenerbahçe'den yana kullandı.

8 YILDIR İTALYA’DA

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Oyun kurucu olarak görev yapan Joao Pedro, 1 Eylül 2014 tarihinde Portekiz ekibi Estoril Praia’dan Cagliari’ye 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Cagliari ile 270 resmi maça çıkan Joao Pedro, 86 gol atarken, 28 de asist yaptı.

Joao Pedro, İtalya Milli Takımı formasını 24 Mart 2022’de Kuzey Makedonya’ya karşı oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında 1 dakika giydi. İtalya’nın Türkiye ile 29 Mart 2022’de oynadığı hazırlık maçının da kadrosunda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.


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