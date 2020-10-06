Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Özgü Namal eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz’de yaşıyordu.

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti.

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AHMET SERDAR ORAL KİMDİR?

30'lu yaşlarında olan Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında bir solaryum firmasının genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın Özgü Namal ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, 1978 yılında, Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Duygu adında bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk, Nakkaştepe'de geçti. 14 yaşında iken Enis Fosforoğlu Tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır. İlk ve orta dereceli eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde alan Özgü Namal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'den mezun oldu. 1997 yılında, profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosunda çocuk oyunlarıyla sahnelere adım attı. 1998 yılında "Affet Bizi Hocam" dizisiyle televizyonlara transfer oldu. Konservatuar eğitimi sırasında "Karete Can" , "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde oyunculuk kariyerine devam etti.