SON DAKİKA: Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Dikeç-Tarhan ikilisi olimpiyat ikincisi oldu

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1'inci olarak finale yükselmeyi başarmıştı.

OLİMPİYAT İKİNCİSİYİZ!

Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.

TARİHTE BİR İLK

Ülkemize Paris'te 2. madalyasını getiren takımımız, atıcılıkta olimpiyat tarihimizin de ilk madalyasını kazanmış oldu.