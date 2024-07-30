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  4. SON DAKİKA: Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Dikeç-Tarhan ikilisi olimpiyat ikincisi oldu

SON DAKİKA: Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Dikeç-Tarhan ikilisi olimpiyat ikincisi oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 11:37
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Son dakika... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi olimpiyat ikincisi olarak ilk gümüş madalyayı getirdi.

SON DAKİKA: Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Dikeç-Tarhan ikilisi olimpiyat ikincisi oldu

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1'inci olarak finale yükselmeyi başarmıştı.

OLİMPİYAT İKİNCİSİYİZ!

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Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.

TARİHTE BİR İLK

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Ülkemize Paris'te 2. madalyasını getiren takımımız, atıcılıkta olimpiyat tarihimizin de ilk madalyasını kazanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri
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