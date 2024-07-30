SON DAKİKA: Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Dikeç-Tarhan ikilisi olimpiyat ikincisi oldu

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1'inci olarak finale yükselmeyi başarmıştı.
Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.
Ülkemize Paris'te 2. madalyasını getiren takımımız, atıcılıkta olimpiyat tarihimizin de ilk madalyasını kazanmış oldu.