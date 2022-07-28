Son dakika: Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'a hapis şoku! Mahkeme tarihi belli oldu

Fransa'nın köklü kulübü Paris Saint-Germain'de forma giyen ve 2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan 30 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar'ın başı dertte... Brezilyalı oyuncu, Barcelona'daki sözleşmesindeki yolsuzluk nedeniyle tarafına açılan dava nedeniyle hapis cezasına çarptırılabilir. İşte detaylar...

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki yıldız oyuncu 17 Ekim günü hakim karşısına çıkacak. Neymar'ın Barcelona'daki sözleşmesinde yolsuzluk olduğu iddiasıyla açılan mahkeme, Barcelona şehrinde görülecek.

İddia makamı, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 ay önce düzenlenecek davada Neymar Jr'ın 2 yıl hapis cezası almasını talep ediyor. Dava Brezilyalı yatırım grubu DIS tarafından açıldı. Yatırım şirketi Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahipti.

TAZMİNAT TALEBİ...

DIS, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu iddia ediyor. Yatırım şirketi Neymar'a istedikleri hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon Euro'nun üzerinde tazminat talep ediyor. Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.

DIS NEDEN DAVA AÇTI?

Neymar'ın Santos'tan transferi sırasında Barcelona'nın oyuncu için verdiği bonservis bedelini gizlediği öne sürüldü. İspanyol devinin oyuncunun resmi bonservisini 57.1 milyon Euro olarak gösterse de gerçekte 83.3 milyon Euro olduğu iddia edildi.



