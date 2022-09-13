SON DAKİKA | Paylaşımlı oda ilanlarını gören inanamıyor! 12 kişinin kaldığı evde yatak başı 3-4 bin TL

Son dakika: Üniversite öğrencileri Eylül ayının gelmesiyle kara kara düşünüyor. Yüksek ev ve yurt kiraları, uygun yurtlardaki doluluk oranları derken henüz kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri fırsatçıların radarına giriyor. Ev kiralamak isteyen öğrencilere, 'paylaşımlı oda' ilanıyla yüksek fiyatlarla ev hatta ranzalar bile kiraya veriliyor.

12 KİŞİ AYNI EVDE, YATAK BAŞI 3-4 BİN TL

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstanbul'da yatak başına 3-4 bin TL istenirken, odalarda dörder kişi olmak üzere evde toplam 12 kişi yaşıyor. Genellikle kiralık daire sayfalarında ‘Kız öğrenciye paylaşımlı daire’ ilanları, İstanbul’un üniversitelere yakın semtlerinde yer alıyor. Kira sözleşmesi sıkıntısı bulunan evlerde kimin kime karşı sorumlu olduğu ise soru işareti.

BU İŞ YURTTAN DAHA KÂRLI

İstanbul'un Fatih ilçesi Vefa semtinde dört odalı eski bir bina. İçinde açık mutfak ve bir banyo bulunuyor. Her bir odada ikişer ranza var. 16 kişinin kalacağı evde yatak başına 3 bin TL ücret isteniyor. Elektrik, su ve doğal gaz faturasının dahil olduğu evde kimin kalacağı ise güvenlik sorunu. Ev sahibi, yurt yapmak istediklerini ama bu işin daha kârlı olduğunu söylüyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ YOK

Göztepe'de ise, “Kız öğrenci ve bayan çalışana paylaşımlı daire” ilanı var. 3+1 evin her odasında iki baza bulunuyor. 6 kişinin yaşadığı evin tek yatağının fiyatı 4 bin TL. Ev sahibi, eşyaların kiracılara zimmetlendiğini ama kira sözleşmesinin yapılmadığını belirtiyor.

ÖĞRENCİLER SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

‘Paylaşımlı daire’ ilanlarının yayılması üzerine, öğrenciler yaşadıkları zorlukları sosyal medya üzerinden paylaştı.

-“İstanbul'da ev bakıyorum. Bayana; 3 tarafı güneş gören 3+1 bir ful eşyalı daire. Paylaşımlı 1800 TL. Erkeğe; bodrum kat 1+0 5 kişi kalıyor. 3600 (not gelen eşyasını getirir.)”

-“Paylaşımlı daire ve iki kişiyle kalınan eve, pardon odaya 1600 TL. Bu parayla eskiden 2+1 lüks daire kiralardın, kafayı yedim, sakinim.”

-“4500 TL paylaşımlı daire. Üstüne, aradıkları kriter öğrenci veya çalışan.”

-“10 kişi paylaşımlı ev bir de 3.000 TL. Yeteeeeer cidden yeeteeer.”

