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Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü! Öğrenciler de esnaf da kara kara düşünüyor

12.09.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayının gelmesiyle spotçularda hareketlilik başladı. Özellikle İstanbul'da üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarıyla zorlanırken, ikinci el eşya alımına yöneliyor. Bu yıl satışlarının yarı yarıya düştüğünü belirten esnaf ise geçen yıl 8 bin lira civarında olan bir öğrenci evinin eşya maliyetinin bu yıl 20 bin liraya çıktığını söyledi.

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü! Öğrenciler de esnaf da kara kara düşünüyor

Yüksek ev kiraları, yurt ücretleri ve okul masrafları derken, özellikle İstanbul'da okuyan öğrenciler kara kara düşünmeye başladı. Eylül ayının gelmesiyle üniversite öğrencileri, spotçulara giderek ikinci el eşya almaya başladı. İkinci el eşya satıcısı olan spotçular, ise satışlarda geçen yıllara göre yarı yarıya düşüş olduğunu, eski eşyaların spotçulara verilememesi nedeniyle ikinci el ürünlerin fiyatlarının arttığına dikkat çekti.

GEÇEN YIL 700 TL, BU YIL 2 BİN TL

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Tutkucan Sarıöz adlı spotçu, “İstanbul’daki kira fiyatları çok yükseldiği için, öğrenciler 3-4 kişiyle eve çıkarak ikinci el eşya alıyorlar. Sıfır ürünün fiyatı ne kadar artarsa ikinci el ürünlere de yansıyor. Geçen sene bir buzdolabını 700 liraya satıyorsak, bu sene 2 bin liradan başlıyor. Öğrencilere satışlarımız geçen yıla göre yüzde 50 oranında azaldı. İnsanlar geçinme kaygısından ziyade yarın ne yiyebileceğiz durumuna geldi. Eşya da son düşünülecek şey oldu” ifadelerini kullandı.

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"DÜKKÂNLAR KAPANACAK"

Oğuzhan Çalışkan ise öğrencilerin eskisi kadar ikinci el eşya almadığını belirterek, “Üç kapılı dolapları 500 liraya satarken bu yıl 1500 liraya satıyoruz. Şu anda bir öğrenci evini düzmenin fiyatı ortalama 20 bin lira. Geçen sene 8-9 bin liraydı” dedi. Eşya da bulamadıklarını anlatan Çalışkan, “Vatandaşta nakit para olmadığı için evindeki ikinci eli değişim yapamıyor. Biz alamadığımız için öğrenciler de bizden alamıyor. Böyle giderse esnaflar dükkân kapatacak” diye konuştu.

"FİYATLARI DUYANLAR YAKINIYOR"

Esnaf Ali Ekber Sarıbıyık da “Üç gündür dükkânda siftahım yok. Fiyatları duyanlar, ‘Nasıl ev kuracağız? Nasıl yaşacağız?’ diye yakınıyor. Piyasada dönüşümlü ürün de kalmadı. Eskiden vatandaşlar, ürünler biraz eskidiğinde ürünü satıp değiştirmek istiyordu. Şimdi pahalılıktan değiştirme şansı kalmadığı için eskiyle idare ediyorlar” dedi.

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Murat Aybar ise “Spot ürünlerde fiyatlar çok arttı. Tek başına bir insan bu ekonomide geçimini sağlayamaz. Okul sezonu olduğu için öğretmenler, öğrenciler geliyor ancak fiyatlardan, ürünlerden tatmin olmuyorlar” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul öğrenci ikinci el
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