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Son dakika: Putin'e bir darbe daha! Bu karar gündeme bomba gibi düşer...

26.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya tepkiler ardı ardına geliyor... Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza'dan tarihe geçecek çok cesurca bir hareket geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine tepkisini ortaya koyan Cezary Kulesza, daha önce görülmemiş bir tepki ortaya koydu. Polonya için hayati önlem taşıyan Dünya Kupası Avrupa Elemelerini hiçe sayan Cezary Kulesza, Play-Off Turu'ndaki rakipleri Rusya ile karşılaşmayı reddettiklerini açıkladı.

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna savaşının gerilimi her yere sıçramış durumda. Spor kamuoyunun büyük tepkisini alan bu durum karşısında Putin hiç beklemediği darbelere uğruyor. Formula 1 ve Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınması üzerine Polonya Futbol Federasyonu'ndan da eşi benzeri görülmemiş bir olay geldi.

MAÇA ÇIKMAMA KARARI

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Rusya'nın rakibi Polonya'nın Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza konuya ilişkin aldıkları flaş kararı duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Kulesza, "Daha fazla söze gerek yok. Artık harekete geçme zamanı. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle Polonya Millî Takımı, Rusya'ya karşı Play-Off maçı oynamayı düşünmüyor. Doğru olan karar bu. İsveç ve Çekya federasyınları ile FIFA'ya ortak bir pozisyon sunmak için görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYORDU

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Polonya futbolunun en yüksek dönemini yaşayan Cezary Kulesza, Dünya Kupası'nın çok önemli olmasını umursamayıp, kendilerine yaptırım uygulanma tehlikesini yok sayıp böyle bir karar alması spor kamuoyundan büyük alkış topladı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Yolu'nda Polonya ile Rusya oynayacak ve kazanan takım finalde İsveç - Çekya maçının galibiyle karşı karşıya gelecekti.

RUSYA İLE POLONYA VE İSVEÇ ARASINDA SİYASÎ GERİLİM!

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Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin başlama noktasına geldiği fakat yer konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti. Ukrayna'nın Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilmesini talep ettiği görüşme, Kremlin tarafından reddedildi.

Rusya, NATO'ya katılma ihtimalleri bulunan ülkelerden İsveç hakkında da sert bir açıklama yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır" ifadesini kullanmıştı.


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