Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

Radamel Falcao konusunda son dakika gelişmesi... Fransız ekibi Monaco, Portekiz kampına yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu dahil etmedi. Monaco, Portekiz kampında yarın Braga, cumartesi günü ise Porto ile hazırlık maçları oynayacak.
Monaco Kulübü tarafından açıklanan 22 kişilik listede Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao'nun yanı sıra Fas ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Youssef Ait-Bennasser ve Valencia ile görüşen Benoit Badiashile yer almadı.
Monaco'nun 22 kişilik Portekiz kampı kadrosu ise şöyle:
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