Son dakika: Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Mbappe için ortalığı karıştıran sözler! "Zavallı..."

Son dakika haberleri: Dünya futbolundan flaş haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Her transfer sezonunda sürprizleri ardı ardına patlatan Real Madrid, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin peşine düşmüş ancak Fransız futbolcu, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid, Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe için yarışa girmişti.

2025'E KADAR PSG'DE

Fransız yıldızın Real Madrid ile anlaşma noktasına geldiği öne sürülürken; Mbappe, PSG ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Kylian Mbappe'nin bu hareketi sonrasında Real Madridli taraftarlar, sosyal medyada oyuncuya adeta kin kusmuştu.

"ZAVALLI ÇOCUK..."

Real Madrid Başkanı Florentino Perez; bir toplantı çıkışı taraftarlara imza dağıtırken, bir futbolseverin "Mbappe'yi transfer etme" sözlerine karşılık "Zavallı çocuk, şimdiden pişman olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Perez'in bu sözleri, dünya basınında kısa süre içerisinde olay yarattı ve manşetleri kapladı.

