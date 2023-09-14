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  4. Son dakika: Real Madrid'de şoke eden olay! 3 futbolcu, çocuk istismarı içeren görüntüler nedeniyle gözaltında...

Son dakika: Real Madrid'de şoke eden olay! 3 futbolcu, çocuk istismarı içeren görüntüler nedeniyle gözaltında...

14.09.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya'nın en köklü ve büyük kulüplerinden olan Real Madrid, çocuk istismarı şüphesiyle çalkalanıyor. Reuters, Real Madrid'in 3 genç oyuncusunun İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Real Madrid'de büyük bir skandal yaşanıyor. Başkent ekibinin 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda polis tarafından gözaltına alındı.

Futbolcuların, reşit olmayan biriyle cinsel içerikli video kaydedip bunu diğer oyunculara yaymakla suçlandığı belirtildi.

Gözaltıların bu sabah meydana geldiği ve oyuncuların, soruşturmanın yürütülmesi için polis karakollarına götürüldüğü kaydedildi.

Real Madrid yetkilileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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