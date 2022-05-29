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Son dakika: Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'u Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru!

29.05.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta kazanan taraf, İspanyol devi olmuştu. Real Madrid, 59. dakikada Vinicius Junior'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve kupayı 14. kez müzesine götürdü. Şampiyon takımın yıldız orta saha oyuncusu Toni Kroos, maçın ardından verdiği röportajda muhabirin sorusuna sinirlendi ve küfürlü cevap verdi

Son dakika: Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'u Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru!
Toni Kroos

Toni Kroos

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid, Paris'teki Stade De France'ta karşılaştı.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın 90 dakikası nefes kesti.

Dev finalde kazanan taraf, 59. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0'lık üstünlük sağlayan Real Madrid oldu.

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İspanyol devinin futbolcuları, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Real Madrid'in orta saha oyuncusu Toni Kroos'un maç sonunda verdiği röportaj ise gündeme bomba gibi düştü.

"90 DAKİKA ZAMANIN VARDI AMA..."

Mücadele sonrasında ZDF'ye röportaj veren Alman yıldız, "Liverpool'un bu kadar baskılı oynamasını bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Soruları düşünmen için 90 dakika zamanın vardı ama bana iki tane b..tan soru soruyorsun." yanıtını verdi ve muhabire tepki gösterdi.

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Toni Kroos'un muhabire gösterdiği tepki, sosyal medyada hızla yayıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool son dakika haberi
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