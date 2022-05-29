Son dakika: Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'u Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid, Paris'teki Stade De France'ta karşılaştı.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın 90 dakikası nefes kesti.

Dev finalde kazanan taraf, 59. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0'lık üstünlük sağlayan Real Madrid oldu.

İspanyol devinin futbolcuları, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Real Madrid'in orta saha oyuncusu Toni Kroos'un maç sonunda verdiği röportaj ise gündeme bomba gibi düştü.

"90 DAKİKA ZAMANIN VARDI AMA..."

Mücadele sonrasında ZDF'ye röportaj veren Alman yıldız, "Liverpool'un bu kadar baskılı oynamasını bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Soruları düşünmen için 90 dakika zamanın vardı ama bana iki tane b..tan soru soruyorsun." yanıtını verdi ve muhabire tepki gösterdi.

Toni Kroos'un muhabire gösterdiği tepki, sosyal medyada hızla yayıldı.

