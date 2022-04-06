Son dakika: Resmen açıklandı! Göztepe'den Çin'e transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen ve aynı zamanda kulüp hisseleri satışta olan Göztepe'de flaş gelişmeler sürüyor. Sarı - kırmızılı ekibin yıldız golcüsünün transferi resmen açıklandı.

Süper Lig'de 27 puanla 18. sırada yer alan Göztepe'de transfer için bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Sarı - kırmızılıların golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Port'a transfer oldu.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

GÖZTEPE PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe ile 33 resmi maça çıkan Ndiaye, 12 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

