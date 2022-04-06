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Son dakika: Resmen açıklandı! Göztepe'den Çin'e transfer oldu!

06.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Sarı - kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye'nin yeni takımı açıklandı. İşte yapılan resmi açıklama...

Son dakika: Resmen açıklandı! Göztepe'den Çin'e transfer oldu!
Cherif Ndiaye

Cherif Ndiaye

SEN Senegal
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen ve aynı zamanda kulüp hisseleri satışta olan Göztepe'de flaş gelişmeler sürüyor. Sarı - kırmızılı ekibin yıldız golcüsünün transferi resmen açıklandı.

Süper Lig'de 27 puanla 18. sırada yer alan Göztepe'de transfer için bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Sarı - kırmızılıların golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Port'a transfer oldu.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

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Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

GÖZTEPE PERFORMANSI

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Bu sezon Göztepe ile 33 resmi maça çıkan Ndiaye, 12 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin transfer Göztepe
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