Son dakika: Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da müthiş bir sezon geçirmesine rağmen takımını şampiyonluğa taşıyamayan Kerem Aktürkoğlu için teklif yağıyor. Avrupa'nın birçok kulübüne büyük paralar ödetmeye hazır olan Kerem için şimdiye kadar en düşük teklif kulübe ulaştı.

SON DAKİKA: 25 MİLYON EURO DERKEN 12 ÖNERDİLER

Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi. Stuttgart, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro'luk resmi teklif önerdi. Bu teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Galatasaraylı yetkililer masadan kalktı. Pazarlık bile yapmaya gerek duymayan yöneticiler başkanlık seçiminin ardından yeni teknik direktörle birlikte karar vereceği öğrenildi.

İNGİLİZLER YAZDI! 20 MİLYON EURO...

İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu hazırladı. Sezon sonunda resmi adımı atacak olan Arsenal'in Kerem Aktürkoğlu teklifine Galatasaray'ın vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu...



