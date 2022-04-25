SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Son dakika: Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

25.04.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu için kulübe komik bir teklif ulaştı. Yıldız oyuncu için minimum 25 milyon euro gibi bir bedel bekleyen sarı-kırmızılılar bu teklif karşısında şaşkınlık yaşadı. Avrupa'nın birçok kulübüyle görüşen Galatasaraylı yetkililer gelen teklife şok oldu ve sinirlendi. İşte detaylar...

Son dakika: Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Galatasaray'da müthiş bir sezon geçirmesine rağmen takımını şampiyonluğa taşıyamayan Kerem Aktürkoğlu için teklif yağıyor. Avrupa'nın birçok kulübüne büyük paralar ödetmeye hazır olan Kerem için şimdiye kadar en düşük teklif kulübe ulaştı.

SON DAKİKA: 25 MİLYON EURO DERKEN 12 ÖNERDİLER

632x314-galatasaraydan-kerem-akturkoglu-aciklamasi-fenerbahce-derbisinde-1649444638819

Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi. Stuttgart, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro'luk resmi teklif önerdi. Bu teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Galatasaraylı yetkililer masadan kalktı. Pazarlık bile yapmaya gerek duymayan yöneticiler başkanlık seçiminin ardından yeni teknik direktörle birlikte karar vereceği öğrenildi.

İNGİLİZLER YAZDI! 20 MİLYON EURO...

galatasarayda-kerem-akturkoglunun-son-durumu-c3e9d7c2

İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu hazırladı. Sezon sonunda resmi adımı atacak olan Arsenal'in Kerem Aktürkoğlu teklifine Galatasaray'ın vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Domenec Torrent'i hiç böyle görmediniz! Açtı ağzını, yumdu gözünü...Domenec Torrent'i hiç böyle görmediniz! Açtı ağzını, yumdu gözünü...
Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"
35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

Beşiktaş takımı Galatasaray'dan kuruyor!

Beşiktaş takımı Galatasaray'dan kuruyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.