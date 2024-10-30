SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! Volkan Demirel 8 ay sonra Süper Lig'e geri döndü... Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bodrum FK tarafından yapılan açıklama "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!" ifadeleri kullanıldı.
43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmüş oldu. Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.
Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alan Bodrum FK 13. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek.
✍🏻Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Sipay Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) October 30, 2024
Ailemize hoş geldin Volkan Demirel! 💚🤍 @1VolkanDEMIREL pic.twitter.com/31s0DG3A7g