SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! Volkan Demirel 8 ay sonra Süper Lig'e geri döndü... Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bodrum FK tarafından yapılan açıklama "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!" ifadeleri kullanıldı.

8 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmüş oldu. Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

3 HAFTA SONRA GALATASARAY...

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alan Bodrum FK 13. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek.