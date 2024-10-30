SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! Volkan Demirel 8 ay sonra Süper Lig'e geri döndü... Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! Volkan Demirel 8 ay sonra Süper Lig'e geri döndü... Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.10.2024 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK'nın yeni hocası Volkan Demirel oldu. Taraflar 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detayla...

SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! Volkan Demirel 8 ay sonra Süper Lig'e geri döndü... Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

ZO4prRQ64ka5GXrbR7nx9A

Bodrum FK tarafından yapılan açıklama "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!" ifadeleri kullanıldı.

8 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

adanademirvolkandemireljpg-9E_xmxlnpkW9ax5x7uhYjw

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmüş oldu. Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

3 HAFTA SONRA GALATASARAY...

1723474257818-volkan-demirel

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alan Bodrum FK 13. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Bodrum Volkan Demirel son dakika bodrumspor imza
En Çok Okunan Haberler
Gözaltına alınan Ahmet Özer'in yazdığı 'Dağ Sancısı' kitabı yeniden gündem oldu! Aylar önce de konsere çıkardığı isim tepki çekmişti

Gözaltına alınan Ahmet Özer'in yazdığı 'Dağ Sancısı' kitabı yeniden gündem oldu! Aylar önce de konsere çıkardığı isim tepki çekmişti

Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

Arda Kardeşler için olay yaratan iddia! Şansal Büyüka da eleştiri furyasına katıldı

Arda Kardeşler için olay yaratan iddia! Şansal Büyüka da eleştiri furyasına katıldı

Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro! Ortaya atılan iddia sonrası taraftarlar heyecanlandı...

Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro! Ortaya atılan iddia sonrası taraftarlar heyecanlandı...

Süper Lig ekibi, Türkiye Kupası'ndan elendi!

Süper Lig ekibi, Türkiye Kupası'ndan elendi!

Amedspor'da Ersun Yanal şoku!

Amedspor'da Ersun Yanal şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.