Son dakika: Rıdvan Dilmen bombası... Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitmek üzere... Alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yolundan uzaklaşan Fenerbahçe'de kurtuluş reçetesi hazırlandı. Portekizli çalıştırıcının yerine kimin geleceği konuşulurken Fenerbahçe cephesinden herkesi şaşırtacak bir hamle geldi.Beşiktaş derbisi sonrası yönetimiyle olağanüstü toplantı yapan ve radikal kararlar alan Ali Koç, Vitor Pereira'yı gönderip hoca seçimini de Rıdvan Dilmen'e bırakacak.
Fotospor'un haberine göre; Ali Koç'un lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştükleri Beşiktaş derbisi sonrası aldığı kararlar:
Futbol aklı olan Selahattin Baki dahil tüm ekip değişecek. Dün gece Ali Koç hepsinin istifalarını istedi.
Sportif direktör getirilecek. Türk olmasına özen gösterilecek. Yeni teknik direktörü de sportif direktör seçecek.
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