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Son dakika: Rıdvan Dilmen bombası... Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitiyor

20.12.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrası tüm kredilerini tüketen Vitor Pereira ile yollar ayrılıyor. Aldığı kötü sonuçlarla ligde şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de kurtuluş reçetesi de hazırlandı. Ali Koç, Vitor Pereira'yı gönderip hoca seçimini de Rıdvan Dilmen'e bırakacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rıdvan Dilmen bombası... Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitmek üzere... Alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yolundan uzaklaşan Fenerbahçe'de kurtuluş reçetesi hazırlandı. Portekizli çalıştırıcının yerine kimin geleceği konuşulurken Fenerbahçe cephesinden herkesi şaşırtacak bir hamle geldi.Beşiktaş derbisi sonrası yönetimiyle olağanüstü toplantı yapan ve radikal kararlar alan Ali Koç, Vitor Pereira'yı gönderip hoca seçimini de Rıdvan Dilmen'e bırakacak.

İŞTE ALINAN KARARLAR

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Fotospor'un haberine göre; Ali Koç'un lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştükleri Beşiktaş derbisi sonrası aldığı kararlar:

  • Futbol aklı olan Selahattin Baki dahil tüm ekip değişecek. Dün gece Ali Koç hepsinin istifalarını istedi.

  • Vitor Pereira'nın da en geç Çarşamba günü istifası istenecek. Avukatını İstanbul'a çağırması istenecek. Anlaşmalı ayrılık için görüşme yapılacağı söylenecek.

RIDVAN DİLMEN BOMBASI

  • Sportif direktör getirilecek. Türk olmasına özen gösterilecek. Yeni teknik direktörü de sportif direktör seçecek.

  • Futbol takımının yenilenmesi, oyuncu seçimleri, transferler dahil tüm işlemler yeni sportif direktörün yetkisinde olacak. Bu sportif direktörlük görevi için Ali Koç'un Mesut Özil ile çok yakın ilişkisi olan Fenerbahçe efsanesi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen olabileceği konuşuluyor.


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Rıdvan Dilmen Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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