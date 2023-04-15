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Son dakika: Rıdvan Dilmen, canlı yayında esti gürledi! Şampiyonluk kehaneti ve olay tepki! 'Böyle bir düzen olur mu?'

15.04.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den olay yaratan yorumlar geldi. Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçı değerlendiren Dilmen, şampiyonluk kehabetinde bulundu. Ünlü yorumcu daha sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sert çıkıştı. İşte detaylar...

Son dakika: Rıdvan Dilmen, canlı yayında esti gürledi! Şampiyonluk kehaneti ve olay tepki! 'Böyle bir düzen olur mu?'

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. İki sarı - kırmızılı ekibin karşılaştığı müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu. Sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Aslan, liderliğini sürdürdü.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadele sonrasında TV 8,5 canlı yayınında gündeme oturan değerlendirmeler yaptı.

Şampiyonluk kehanetinde bulunan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nu da eleştirdi.

İşte Dilmen'in yorumları;

"HAKEMLİK ADINA BİR REZALET"

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"Hakem Mustafa Kürşad Filiz berbat bir maç yönetti. Nelsson'un bu maçı kartsız bitirmesi hakemlik adına rezalettir."

"ANKARAGÜCÜ MAÇINDA KAYIP OLURSA..."

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"Fenerbahçe, Ankaragücü maçında puan kaybederse Galatasaray artık şampiyondur. İş sadece matematiksel anlamda bitmez."

"BÖYLE BİR DÜZEN OLUR MU?"

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"Disiplin kurulunda İlyas Çelik diye bir avukat var. Fenerbahçe'ye etmedik hakaret bırakmamış. Tahkim Kurulu üyesi taraftarın paylaşımını beğeniyor. Jesus'un dosyası ona gidiyor. Böyle bir düzen olur mu?"

"MARKA DEĞERİ BÖYLE OLMAZ"

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"Hayatımda böyle bir şey görmedim. TFF Başkanı çağıracak, 'Sen niye Fenerbahçe'ye hakaret ediyorsun' demeli. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Marka değeri bu şekilde olmaz."

"MHK BAŞKANI BUNU YAPARSA..."

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"Sivas-Galatasaray maçıyla başlayan, sonra MHK başkanının Arda Güler'in pozisyonunu falan açıklaması tansiyonu arttırdı. Sen, ben gidip bunu söyleriz ama MHK Başkanı gidip Fenerbahçe'nin lehine yapılan hataları açıklarsan diğer hakemlerin etkilenmeme ihtimali yok."

"ŞİKECİ DİYORSUNUZ AMA..."

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"Kuruldaki insanların her takımı tutma hakkı var ama eğer oraya geliyorsan o formayı çıkaracaksın. Siz avukat olarak 'Şikeci Fenerbahçe' diyorsunuz ama Tahkim Kurulu'nda görev yapıyorsunuz."

"FENERBAHÇE'YE KÜFREDİYOR"

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"Bu yapı değişmediği süre içerisinde bu düzelmez. Bu kuruma birini alırken denetlemiyorlar mı? Kötü insanlardır demiyorum. 'Şikeci Fenerbahçe' diyen bir adam nasıl orada görev yapıyor. Bu şekilde adalet olmaz. Bir tane VAR operatörü alıyorlar. Fenerbahçe kulübüne küfrediyor. Bir sene sonra görevden aldılar."

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