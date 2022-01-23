Son dakika: Rıdvan Dilmen'den olay iddia! 'Galatasaray'ın minimum 12-13 puanını...'

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu hafta sonucu merakla beklenen Galatasaray-Trabzonspor derbisi, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen'in iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

"HER SKORU KONUŞABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

Galatasaray maçta ilk yarı ciddi baskılı ve üstün oynadı, ikinci yarı da Trabzonspor üstün oynadı. Oyun anlamında her skoru konuşabileceğimiz bir maç oldu. Abdullah Avcı ve Trabzonspor'u kutlamak lazım gerçekten çok tempolu maçta ayakta kaldılar. Demorilize olan bir takım Galatasaray ve çok enteresandır Torrent'le 3. maçında ve 3 maçta da öne geçmesine rağmen kaybettiler.

"BENCE PENALTIYDI"

Galatasaray'ın ilk yarıda kazandığı penaltı doğru ve penaltı beklediği pozisyonda da VAR'a gidilmesi gerekirdi. Aklımda soru işeretleri var ama bence o pozisyon da penaltı. Eğer pozisyon öncesinde Emre topu kontrol ederken eline çarpmadıysa VAR hakemi yüzde yüz hatalıdır.

"HAKEMLER 12-13 PUANINI YEDİ"

Bu maçtan bağımsız söylüyorum, hakemler Galatasaray'ın minumum 12-13 puanını götürdü.

