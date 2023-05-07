Son dakika: Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı! O ismi canlı yayında açıkladı: 'Bu bir skandaldır!'

Son dakika haberleri: Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı - lacivertliler, ikinci devrede yediği gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin futbolunu değerlendirirken, Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

İşte Dilmen'in sözleri;

"BU KADAR KUMAR OYNANMAZ"

"Bu kadar oyun içinde kumar oynanmaz, futbol ruleti oynuyor Jesus. Arda'yı aylarca oynamadın, şimdi 100 dakika oynatıyorsun, hangisi doğru? Pedro 2 maç üst üste gol atıyor, bu maçta yedek."

"FUTBOLCULAR DA DELİYE DÖNDÜ"

"Fenerbahçeliler üzgündür ama yine söylüyorum, en az suçlu olanlar oyunculardır. Artık onlar da deliye döndü 'Ne yapacağız şimdi' diye. Jesus varsa 4 oyuncu garanti, geri kalanlar ikramiye."

"KULÜBÜN BAZI ŞARTLARI OLMALI"

"Jesus ile devam edilmesi için kulübün bazı şartları olması gerekiyor. 'Biz zayıf takımlardan kontra yiyoruz tamam ama büyük takımlardan da yiyoruz' denmesi lazım. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben böyle düşünüyorum."

"3-4 YILDIZ İLE ŞAMPİYON OLURSUNUZ"

"Her hafta Fenerbahçeliler son dakikalara böyle girmek zorunda mı? Önceki galibiyet serisinde de övülecek değil yerilecek şeyler vardı. Çekirge gibi sıçrıyordu. Türkiye Ligi'nin bir gerçeği var; 3-4 yıldız oyuncu ile şampiyon olursunuz."

"TOROĞLU'NUN SÖYLEDİKLERİ DOĞRUYMUŞ"

"Erman Toroğlu'nun söyledikleri doğruymuş. Zaten niye yalan söylesin? Bir gözlemciyi arayıp 'Raporunu değiştir' denir mi, böyle şey mi olur ya?"

"LALE ORTA'NIN ARADIĞI İSİM..."

"Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, hakem Kadir Sağlam. Görüş açısındaki penaltıyı vermiyor. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Kadir Sağlam'a düşük not veriyor. Lale Hanım, Erol Ersoy'u arıyor ve yüksek not vereceksin diyor. Erol Ersoy olmaz diyor. Ve o günden sonra görev vermiyorlar Erol Ersoy'a. Bu bir skandaldır!"

