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  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 3 transferini açıkladı!

Son dakika: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 3 transferini açıkladı!

23.04.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, Serdar Dursun'un 3 gol - 1 asistlik performansı dikkat çekti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı olduğunu belirtti ve takviye gereken yerleri sıraladı.

Son dakika: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 3 transferini açıkladı!
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın görevi devralmasının ardından büyük bir yükseliş gerçekleşti. Sarı - lacivertliler, üst üste 6. maçını kazanırken, oynadığı son 10 maçta 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımları adına geleceğe umutla bakarken transfer için flaş bir yorum geldi.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Diego Rossi, Serdar Dursun (3), Enner Valencia ve Nazım Sangare kaydetti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı olduğu bölgeleri tek tek sıraladı.

İŞTE DİLMEN'İN YORUMLARI;

"3 TRANSFER GEREKİYOR!"

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"Fenerbahçe'nin santrfora ihtiyacı var. Ligin en çok gol atan takımı şuanda belki ama son 3 deplasmanda attın 16 tanesini. Enner Valencia bence çok yetenekli ama Fenerbahçe için daha önde oyuncu olmalı. 4-3-3 oynayacaksanız orta sahaya da ihtiyaç var. Stopere ihtiyacın yok. Ben her türlü sol bek de alırım. Sola bir sol bek alırım ama. Fenerbahçe önümüzdeki sezona en hazır ikinci takım Trabzonspor'dan sonra"

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transfer Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Dursun
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