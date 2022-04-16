Son dakika: Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor! "Kırmızı kar yağmazsa..."

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler; karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, lider Trabzonspor ile puan farkını bitime 5 hafta kala 11'e düşürdü. Şampiyonluk ihtimali az olsa da hesaplamalara başlayan Fenerbahçeli taraftarlar, Rıdvan Dilmen'in yorumlarını hayal kırıklığıyla karşıladılar.

Fenerbahçe'nin konuk ettiği Göztepe'yi de mağlup ederek oynadığı son 9 maçında 8. galibiyetini alması, sarı - lacivertli taraftarları oldukça sevindirdi.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçeli futbolseverler, ligin sona ermesine 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkının 11'e inmesinin ardından ihtimali düşük olsa da şampiyonluk için hesaplamalara başladı.

DİLMEN'İN FAVORİSİ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise TRT Spor'da yaptığı yorumlarla şampiyonluk favorisini net bir şekilde açıkladı.

"KIRMIZI KAR YAĞMAZSA..."

Dilmen, Trabzonspor'un şampiyon olacağını iddia ederek "Kırmızı kar yağarsa ancak olağanüstü durumlar olur. 4 puan yeten bir Trabzonspor var. Fenerbahçe'nin bütün maçlarını kazansa dahi şampiyonluk ihtimalini görmüyorum ben." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in bu yorumları, Fenerbahçe taraftarından büyük tepki çekti.



