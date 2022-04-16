SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor! "Kırmızı kar yağmazsa..."

Son dakika: Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor! "Kırmızı kar yağmazsa..."

16.04.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. maçını da kazanmış oldu. Sarı - laciverrtlilerin oynadığı son 9 maçta 8. galibiyetini alması taraftarları sevindirdi. Fenerbahçeli futbolseverler; ihtimali küçük olan şampiyonluğun hesaplarını yaparken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den gelen yorum tepki çekti. Dilmen'in Trabzonspor'un şampiyon olacağını iddia etmesi sosyal medyada olay yarattı.

Son dakika: Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor! "Kırmızı kar yağmazsa..."

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler; karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, lider Trabzonspor ile puan farkını bitime 5 hafta kala 11'e düşürdü. Şampiyonluk ihtimali az olsa da hesaplamalara başlayan Fenerbahçeli taraftarlar, Rıdvan Dilmen'in yorumlarını hayal kırıklığıyla karşıladılar.

Fenerbahçe'nin konuk ettiği Göztepe'yi de mağlup ederek oynadığı son 9 maçında 8. galibiyetini alması, sarı - lacivertli taraftarları oldukça sevindirdi.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

AA-20220416-27584556-27584551-FENERBAHCE_GOZTEPE

Fenerbahçeli futbolseverler, ligin sona ermesine 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkının 11'e inmesinin ardından ihtimali düşük olsa da şampiyonluk için hesaplamalara başladı.

DİLMEN'İN FAVORİSİ

rıdvan dilmen

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise TRT Spor'da yaptığı yorumlarla şampiyonluk favorisini net bir şekilde açıkladı.

"KIRMIZI KAR YAĞMAZSA..."

Rıdvan Dilmen TRT Spor Yüzde Yüz Futbol'dan neden ayrıldı?

Dilmen, Trabzonspor'un şampiyon olacağını iddia ederek "Kırmızı kar yağarsa ancak olağanüstü durumlar olur. 4 puan yeten bir Trabzonspor var. Fenerbahçe'nin bütün maçlarını kazansa dahi şampiyonluk ihtimalini görmüyorum ben." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

3cbbe3d7-b6bb-4993-8bf9-a0c911c708cc

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in bu yorumları, Fenerbahçe taraftarından büyük tepki çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı! 'Tarihi şampiyonluk...'Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı! 'Tarihi şampiyonluk...'
Terim derken... G.Saray ona emanet!Terim derken... G.Saray ona emanet!
4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...

Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...

Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...

Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...

Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

Galatasaray'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler çok kızacak...

Galatasaray'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler çok kızacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.