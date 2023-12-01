Son dakika: Rıdvan Dilmen, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı sonrası çok ağır konuştu! "Hemen radikal kararlar alınmalı!"

Son dakika haberleri: Danimarka ekibi Nordsjaelland ile temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, Right to Dream Park'ta oynanan müsabakada tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı ve sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolseverler; takımlarının performansını eleştirirken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de sert bir eleştiri geldi.

İşte Dilmen'in Sports Digitale'deki yorumları;

"RADİKAL KARARLAR ALINMALI"

"Bugün gördüğüm rezaleti nasıl konuşacağım bilmiyorum! Fenerbahçe radikal kararlar almalı. Fenerbahçe’yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok."

"AYAĞIN KAYAR, SARI GÖRÜRSÜN"

"6 yemişsin, sarı kartsız maç mı biter? Suni çimde ayağın kayar, sarı kart görürsün. Gazozuna oynasan bile 6’dan rahatsız olursun."

"PROBLEM BİREYSEL DEĞİL"

"Maç 3-1, sen Batshuayi’yi çıkarıyorsun. Santrfor çıktı, santrfor girdi. Problemi bireysel olarak görürseniz, hüsrana uğrayabilirsiniz."





