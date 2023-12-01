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Son dakika: Rıdvan Dilmen, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı sonrası çok ağır konuştu! "Hemen radikal kararlar alınmalı!"

01.12.2023 01:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Danimarka'da oynanan maçtan ağır bir yenilgiyle ayrılan sarı - lacivertlilere spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den sert bir eleştiri geldi. Dilmen, "Bugün gördüğüm rezaleti nasıl konuşacağım bilmiyorum!" dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Danimarka ekibi Nordsjaelland ile temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, Right to Dream Park'ta oynanan müsabakada tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı ve sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolseverler; takımlarının performansını eleştirirken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de sert bir eleştiri geldi.

İşte Dilmen'in Sports Digitale'deki yorumları;

"RADİKAL KARARLAR ALINMALI"

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"Bugün gördüğüm rezaleti nasıl konuşacağım bilmiyorum! Fenerbahçe radikal kararlar almalı. Fenerbahçe’yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok."

"AYAĞIN KAYAR, SARI GÖRÜRSÜN"

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"6 yemişsin, sarı kartsız maç mı biter? Suni çimde ayağın kayar, sarı kart görürsün. Gazozuna oynasan bile 6’dan rahatsız olursun."

"PROBLEM BİREYSEL DEĞİL"

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"Maç 3-1, sen Batshuayi’yi çıkarıyorsun. Santrfor çıktı, santrfor girdi. Problemi bireysel olarak görürseniz, hüsrana uğrayabilirsiniz."

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