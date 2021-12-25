SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken Acun Ilıcalı devreye girdi...

Son dakika: Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken Acun Ilıcalı devreye girdi...

25.12.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberleri: Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriqi için Rıdvan Dilmen'den canlı yayında açıklama geldi. Herkesin Fenerbahçe ya da Galatasaray'a transfer olmasını beklediği yıldız oyuncu için Acun Ilıcalı'nın Hull City için transfer teklifi yaptığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken Acun Ilıcalı devreye girdi...
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lazio
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Devre arasında transferine kesin gözüyle bakılan Vedat Muriqi için canlı yayında Rıdvan Dilmen'den ilk açıklama geldi. Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların çok istediği yıldız oyuncu için sürpriz bir kulübün de devrede olduğu bilgisi aktarıldı.

"DÖNERSE FENERBAHÇE'YE DÖNECEKTİR"

1590998515702-ve

Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir." dedi.

"EN CİDDİ TEKLİF ACUN ILICALI'DAN"

16763883825ff87ef1a83e9

"Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim." diyen Dilmen, "En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için." açıklamasını yaptı.

VAN AANHOLT - MURIQI TAKASI

İtalyan ve Türk medyasında çıkan Patrick Van Aanholt - Vedat Muriqi takasıyla alakalı gelen soruya Dilmen, "Vedat'ın bir bilgisi yok takasla alakalı." cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Fenerbahçe Beko'da sakatlık depremi!Fenerbahçe Beko'da sakatlık depremi!
Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Trabzonspor'a 'evet' dedi

Trabzonspor'a 'evet' dedi

Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri!

Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri!

Galatasaray maçında tribünde sürpriz isim!

Galatasaray maçında tribünde sürpriz isim!

Kerem Aktürkoğlu'ndan inanılmaz gol

Kerem Aktürkoğlu'ndan inanılmaz gol

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.