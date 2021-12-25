Son dakika: Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken Acun Ilıcalı devreye girdi...

Son dakika: Devre arasında transferine kesin gözüyle bakılan Vedat Muriqi için canlı yayında Rıdvan Dilmen'den ilk açıklama geldi. Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların çok istediği yıldız oyuncu için sürpriz bir kulübün de devrede olduğu bilgisi aktarıldı.

"DÖNERSE FENERBAHÇE'YE DÖNECEKTİR"

Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir." dedi.

"EN CİDDİ TEKLİF ACUN ILICALI'DAN"

"Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim." diyen Dilmen, "En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için." açıklamasını yaptı.

VAN AANHOLT - MURIQI TAKASI

İtalyan ve Türk medyasında çıkan Patrick Van Aanholt - Vedat Muriqi takasıyla alakalı gelen soruya Dilmen, "Vedat'ın bir bilgisi yok takasla alakalı." cevabını verdi.

