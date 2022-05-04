Son dakika: Roman Abramovich, Chelsea'nin kapanmasına sebep oluyor! Büyük olay...

Son dakika haberleri: Rus milyarder Roman Abramovich hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. Ünlü iş insanının Göztepe'nin hisselerine talip olduğu ileri sürülmüş ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Abramovich'in yeni planı İngiltere'de duyuruldu ve Chelsea taraftarlarını korku sardı.

Rus milyarder Roman Abramovich, 19 yıldır sahibi olduğu Chelsea'yi mart ayında satışa çıkardığını ve kazanılacak paradan pay almayacağını dile getirmişti.

PARASINI GERİ İSTEDİ

Ünlü iş insanı, Chelsea'ye bir yatırım olarak borç verdiği 1,6 milyar sterlinin satış sürecinin bir parçası olarak kendisine tamamen geri ödenmesini istediğini İngiliz hükümetine bildirdi.

PAY ALMASINA İMKAN YOK

The Times'ın haberine göre; hükümet tarafından yaptırım uygulanan Roman Abramovich'in satıştan pay almasının imkanı yok.

CHELSEA KAPANABİLİR

Öte yandan haberde kulübün işletme ruhsatının süresinin 31 Mayıs tarihinde sona ereceği ve bu tarihten önce yeni sahiplerin gelmemesi durumunda Chelsea kapanacak!

EĞER PARA ALMAZSA...

Eğer Abramovich, satıştan herhangi bir para almamayı kabul ederse hükümetin kurallarına uyulmuş olunacak ve dev kulüp, kapanmaktan kurtulacak.

GÖZTEPE İDDİASI GELMİŞTİ

Roman Abramovich'in Chelsea'nin satışı sonrasında Türkiye'den Göztepe'yi satın alacağı iddia edilmiş ancak kulüpten yapılan açıklama sonrasında iddianın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

