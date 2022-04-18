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Son dakika: Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

18.04.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun ikizlerinden biri vefat etti. Acı haberi Ronaldo, Instagram hesabından tüm dünyaya duyurdu. Kısa süre içinde milyonlara erişen bu haber sevenlerini yasa boğdu.

Son dakika: Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri... İngiltere'nin Manchester United takımında top koşturan Cristiano Ronaldo'ya kendisini yıkan haber geldi. Portekizli yıldız, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.

"YENİ DOĞAN OĞLUMUZU MAALESEF KAYBETTİK"

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Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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