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SON DAKİKA | Ronaldo için Sporting Lizbon iddiası! Paylaşımındaki detay heyecan yarattı...

27.12.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre sezon başında eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun son yaptığı paylaşım heyecan yarattı. Annesinin yetiştiği kulüp olan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer olması için baskı yaptığı Ronaldo'nun yılbaşı paylaşımındaki detay dikkat çekti. Lizbon taraftarını heyecanlandıran paylaşım sonrası adeta yorum yağdı... İşte Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Ronaldo için Sporting Lizbon iddiası! Paylaşımındaki detay heyecan yarattı...

Son Dakika Haberi: Sporting Lizbon'un Ronaldo aşkı yeniden alevlendi. Portekizli yıldız futbolcunun son yaptığı Instagram paylaşımı olay oldu. Yılbaşı ağacının yanında geniş ailesiyle poz veren Cristiano Ronaldo'nun paylaşımındaki detay Sportin taraftarında heyecan yarattı. Annesinin yetiştiği kulüp olan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer olması için baskı yaptığı bilinen Ronaldo için taraftar 'Geri dön' çağrısı yapıyor. Ronaldo'nun ise geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor...

12 YIL SONRA MANCHESTER UNITED'A GERİ DÖNDÜ

Manchester United'da 2009 yılında ayrılan Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra yeniden Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuş ve flaş bir transfere imza atmıştı.

Premier Lig'e geri dönen Ronaldo harika bir başlangıç yapmıştı. 36 yaşındaki oyuncunun son dönemlerde Manchester United sonrası yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

RONALDO İÇİN SPORTİNG LİZBON İDDİALARI

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da yetişen Ronaldo'nun büyüdüğü ve yetiştiği takıma gelecek iddiaları da ortaya atılmıştı.

Ronaldo annesi Dolores Aveiro, Ronaldo'nun Sporting Lizbon'a gelmesi için onu ikna etmeye çalıştığı da bilinen gerçekler arasında.

Yılbaşı sebebiyle birçok futbolcu aileleriyle noel fotoğrafı paylaşırken, Ronaldo da bu akıma katılan isim oldu.

RONALDO'DAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Kalabalık ailesiyle fotoğraf çektiren Ronaldo'nun paylaştığı Instagram görseli gündem oldu. Annesi Dolores Aveiro'nun Ronaldo'ya aldığı hediye dikkatlerden kaçmadı.

RONALDO

PAYLAŞIMDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ronaldo'nun bir gün Sporting Lizbon'a geri döneceğini söyleyen annesi Aveiro, oğluna Sporting Lizbon mağazasından aldığı bir hediyeyi noel ağacının altına koyduğu görüldü. Ronaldo'nun paylaştığı görselde dikkat çeken hediye, Sporting Lizbon taraftarlarını heyecanlandırdı.

PORTEKİZLİ TARAFTARLAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Hediyeyi gören Sporting hayranlarından biri, Dolores'in paylaşımına, bunun bir futbol forması olduğunu varsayarak şunları yazdı: "Hala bize zirvenin kimin için olduğunu söylemelisin."

Bir başkası taraftar da şunları söyledi: "Noel ağacının altında çok güzel bir hediye görüyorum!"

Koyu bir Sporting Lizbon taraftarı olduğu bilinen Ronaldo'nun annesinin paylaşımları Manchester United taraftarlarını da kızdırmış durumda.

ROAD

"OĞLUM, ÖLMEDEN ÖNCE SENİ SPORTİNG'DE GÖRMEK İSTİYORUM"

Dolores Aveiro, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir podcast'te şöyle bir itirafta bulundu: Ona zaten söyledim, 'Oğlum, ölmeden önce senin Sporting'e döndüğünü görmek istiyorum'


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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