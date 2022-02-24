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  4. Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu mahsur kaldı! Bombalar atılırken...

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu mahsur kaldı! Bombalar atılırken...

24.02.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası tüm dünya tepki göstermeye devam ediyor. Rus savaş uçaklarının Ukrayna'yı bombalamasının ardından birçok sivil hayatını kaybetti. Ukraynalı vatandaşların ülkeleri terk etmesi de şu an için zor görünüyor. Giriş çıkışların kapatılmasından dolayı Shakhtar Donetsk'in yıldız oyuncusu Junior Morales Kiev'de mahsur kaldı. Bombaların Kiev üstünden geçtiği dakikalarda video çeken yıldız isim yardım istedi. İşte detaylar...

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu mahsur kaldı! Bombalar atılırken...

Son dakika haberi... Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında. Büyük bir hazırlıkla Ukrayna'yı işgal etmek için savaşa giren Rusya, uçaklarıyla birlikte Ukrayna'yı vurmaya başladı. Birçok asker ve sivilin hayatını kaybettiği savaşın gerilimi her geçen dakika daha da artıyor. Shakhtar Donetsk'in yıldız oyuncusu Junior Morales de Kiev'de mahsur kalan insanlardan sadece biri... Çektiği videoda yetkililerden yardım isteyen Morales çok korktuğunu ifade etti.

"OTELİN İÇİNDE TUTULUYORUZ"

Rusya'nın Kiev üzerinden bombaları attığı dakikalarda bir video çeken Moraes, "Durum çok ciddi. Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin çok korkuyorum." dedi.

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