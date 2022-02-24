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Son Dakika: Ukrayna resmen duyurdu! Rusya - Ukrayna savaşına balistik füzeyle Belarus da dahil oldu

24.02.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Belarus topraklarından Ukrayna'ya 4 balistik füze fırlatıldı. Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatta Belarus ordusunun yer almadığını, ancak gerekirse bunun mümkün olduğunu belirtti.

Son Dakika: Ukrayna resmen duyurdu! Rusya - Ukrayna savaşına balistik füzeyle Belarus da dahil oldu

Son dakika haberine göre Ukrayna güvenlik kaynakları, tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Ukrayna, Belarus'tan topraklarına 4 balistik füze fırlatıldığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara Belarus da fiziki olarak resmen dahil oldu.

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Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle yaptığı toplantı kapsamında açıklama yaptı. Lukaşenko, Belarus askerlerinin Ukrayna’daki harekatta yer almadığını belirterek, “Tekrar söylüyorum: askerlerimiz orada değil. Ama gerekirse, Belarus ve Rusya için gerekliyse oraya giderler” dedi.

Sabah saatlerinde Ukrayna devlet sınırının Belarus tarafından desteklenen Rus askeri birlikleri tarafından saldırıya uğradığı yönündeki haberleri gördüğünü belirten Lukaşenko, “Bizim askeri birliklerimiz (Ukrayna’daki) bu operasyonda yer almıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

AA-DHA

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