Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşını bırakıp Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Rusya-Ukrayna savaşı futbolu da direkt olarak etkiledi. Sadece Rusya ve Ukrayna'da yaşayan futbolcular değil; diğer ülkelerde yaşayan futbolcular da bu olaya tepki gösteriyor. UEFA'nın Rus takımlarına yaptırımları sonrası oyuncular yavaş yavaş ülkeden kaçış yolunu arıyor. Rusya'nın Krasnodar takımında top koşturan İsveçli sol açık Victor Claesson da bu isimlerden biri... Haziran ayında sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ

Önümüzdeki sene iyi bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Rusya-Ukrayna geriliminden kaçmak isteyen Victor Claesson ile temas kuran sarı-lacivertliler oyuncunun menajeri ile görüştü. Sabah'ta yer alan habere göre; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Claesson, kesin olarak takımdan ayrılacak.

9 MİLYON EURO

Piyasa değeri 9 milyon euro olan Victor Claesson, 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırmayı başardı. Sol açık mevkine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim için bulunmaz bir fırsat haline gelen Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.



