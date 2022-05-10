Son dakika: Ryan Babel'in Galatasaray'daki geleceği belli oldu! Domenec Torrent detayı...

Galatasaray'da aşkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun seçilmeleri durumunda devam etmeyi düşünmediği Domenec Torrent bir yandan kadro planlaması konusunda, Burak Elmas'a rapor iletiyor. Burak Elmas ve Domenec Torrent arasındaki görüşmelerde konuşulan gelecek sezon planlamasını konusundaki ilk rapora ulaşıldı.

BABEL'İN KALMASINI İSTEDİ

Galatasaray’da 35 yaşındaki Ryan Babel için “kalsın” raporu çıktı. Cim-Bom’daki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Teknik Direktör Domenec Torrent sürekli olarak 11’de şans verdiği Babel’in yeni sezonda da takımda olmasını istedi.

RAPORUNU HAZIRLIYOR

Ne mevcut yönetimin ne de 11 Haziran’da başkanlığı düşünen isimlerin kalmasına sıcak baktığı Torrent’in tazminatı düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam, geleceğiyle ilgili bu duruma rağmen raporunu hazırlıyor.

GENÇLERE ÖRNEK GÖSTERDİ

Sözleşmesi biten Babel’in takımda kalması gerektiğini yetkililerle paylaşan Galatasaray Teknik Direktörü, takımdaki gençlere de Hollandalı futbolcuyu örnek gösterdi. Başakşehir maçı sonrası Babel’in 20 yaşındaki gençlere göre daha fazla mücadele ettiğini anlatan Torrent, tecrübeli futbolcuyu, ligde son 6 maçtır ilk 11’de sahaya sürüyor.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Hollandalı futbolcu, Katalan çalıştırıcının takımın başına geçmesiyle beraber vazgeçilmezler arasına girdi. Torrent ile beraber kendini bulan Babel’in de 1+1 senelik kontrat yapmaya hazır olduğu ve ücretinde yarı yarıya indime sıcak baktığı bildirildi. 3 senedir sarı- kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki futbolcu, bu süreçte yüklü bonuslar ve primler hariç net 9.5 milyon euro kazandı. (Milliyet)

