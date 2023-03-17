Son dakika: Şaka değil gerçek! Galatasaray, bu transferle 'para basacak!' Nicolo Zaniolo için dudak uçuklatan teklif...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 60 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlara devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu ekleyen sarı - kırmızılıların kapısı sık sık çalınmaya devam ediyor. Galatasaray, Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'ya 4,5 yıllık sözleşme imzalatmış ve oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

MİLAN'DAN FLAŞ HAMLE

Juventus ve Tottenham'ın gözetiminde olan 23 yaşındaki yıldız için İtalya Ligi Serie A'nın bir başka devi Milan'dan flaş bir hamle geldi. AS'ın haberine göre Milan, Galatasaray ile Nicolo Zaniolo için görüşmelerine devam ediyor.

30 MİLYON EURO

İtalyan temsilcisinin Galatasaray'ın serbest kalma bedeli olarak 35 milyon euroluk bir para belirlediği Zaniolo için 30 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

MİLLİ TAKIMA DA ÇAĞRILACAK

İtalya Milli Takımı'na da yeniden çağrılması beklenen Zaniolo için Juventus ve Tottenham'ın da kısa sürede teklif yapacağı ifade edildi.

YÜZDE 20'Sİ ROMA'YA...

Galatasaray, Roma ile yaptığı anlaşma gereği Zaniolo'dan kazandığı paranın yüzde 20'sini Roma'ya ödeyecek.

