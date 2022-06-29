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Son dakika: Şampiyon artık farklı belli oluyor! Birincilik bile yetmeyecek...

29.06.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Futbol Federasyonu, Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir karar aldı! Serie A'da sezon sonunda zirveyi aynı puanlarla paylaşan takımlar için flaş bir hamle geldi. Gelecek sezondan itibaren zirvede aynı puanla bulunan takımların şampiyonluğunu averaj ya da ikili averaj yerine yapılacak olan final maçı belirleyecek.

Son dakika: Şampiyon artık farklı belli oluyor! Birincilik bile yetmeyecek...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika haberleri: İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi Serie A'da sezon sonunda zirvede yer alan iki takımın eşit puanda olması durumunda şampiyonu belirlemek üzere tek maçlık final müsabakası oynanmasına karar verdi.

TEK MAÇ USULÜ FİNAL

FIGC genel kurulu sonrasında dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren ligi zirvede eşit puanlarla tamamlayan iki takım arasında şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemine gidilecek ve tek maç üzerinden final müsabakası yapılacak.

EŞİTLİK BOZULMAZSA PENALTILAR

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Buna göre, bu final maçının 90 dakikalık normal süresinde de iki takım arasında eşitliğin bozulmaması halinde şampiyonu belirlemek üzere doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.

SON ŞAMPİYON MILAN

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İtalya'da son oynanan 2021-2022 sezonunda Milan, Inter'in 2 puan önünde ipi göğüslemişti.

AVRUPA'DA ÖRNEĞİ YOK

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Avrupa'nın diğer üst düzey liglerinde şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemi kullanılmazken, takımlar arasında puan eşitliği olması halinde gol averajı ya da ikili averaj şampiyonun belirlenmesinde ana unsur olmaya devam ediyor.

6. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Bu arada, FIGC aldığı kararla, pandemi döneminde getirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı da kalıcı hale getirildi. Ayrıca uzatma içeren maçlarda ek 6. oyuncu değişikliği de yapılabileceği belirtildi.

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