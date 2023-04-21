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Son dakika: Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı! Süper Lig'de şampiyon olacak takım...

21.04.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - Real Madrid ve Inter - Milan eşleşmelerinin yaşanmasının ardından Spor Toto Süper Lig ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Rusların UEFA organizasyonlarında yer almama kararının devam etmesi sonrasında Türkiye'nin sıralamadaki yeriyle alakalı değişim gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı! Süper Lig'de şampiyon olacak takım...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ve İtalya'nın İnter takımları yarı finale çıktı.

MANCHESTER CITY, REAL MADRID İLE EŞLEŞTİ

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı ilk maçı 3-0 galip tamamlayan İngiliz ekibi Manchester City, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Manchester City'de Erling Haaland, 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz geçildi. Maçın ikinci yarısında İngiliz ekibi, Haaland'ın 57. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Alman temsilcisinde Joshua Kimmich, 83. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Yarı finalde, Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

INTER, MİLAN'IN RAKİBİ OLDU

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Portekiz temsilcisi Benfica'ya karşı deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan İtalya temsilcisi Inter, evindeki rövanş maçında ise 3-3 berabere kalarak yarı finale kaldı.

Inter'in golleri 14. dakikada Nicolo Barella, 65. dakikada Lautaro Martinez ve 78. dakikada Joaquin Correa'dan gelirken, Benfica'nın gollerini ise 38. dakikada Fredrik Aursnes, 86. dakikada Antonio Silva ve uzatmalarda Petar Musa attı.

İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

İki İtalya temsilcisi Inter ve Milan, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

RUSLAR YER ALMIYOR

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UEFA'nın, Rusya'yı kupalardan men etme kararı devam ediyor. 2023-24'te de yüksek ihtimalle Rusların resmi olarak kupalardan devre dışı kalacak olması, gelecek sezonki katılımı ilgilendiren 2021-22 Ülke Sıralaması'nı 20. bitiren Türkiye'nin, 19. sıraya yükselmesi anlamına geliyor.

SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU...

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Fanatik'in haberine göre bu sayede Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 1. ön elemeden (İlk maçları 11/12 Temmuz) değil, 2. ön elemeden (25/26Temmuz) katılacak. Ancak yarı finale kalan takımlardan Milan ve İnter, Serie A'da ilk 4'ü henüz garantilemedi. Eğer bu sezon şampiyon olacak takım, yerel liginde de Kupa 1 biletini alamazsa, Süper Lig'in şampiyonu turnuvaya 1. ön elemeden başlayacak.

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