Son dakika: Şampiyonluk yarışı için olay kehanet! 'Ocak ayında Galatasaray olmayabilir!'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı - lacivertliler, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray ise evinde Samsunspor'u 4-2 ile geçti ve 2. sırada yer aldı. Haftanın maçında Trabzonspor, ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti ve 4. basamakta yer buldu. Beşiktaş ise haftayı 10. sırada kapattı.

Spor yazarları da geride bıraktığımız haftayı köşelerinde değerlendirdi. Gürcan Bilgiç'in ocak ayı için kehaneti ise dikkat çekti.

İşte yazarların Sabah Gazetesi'ndeki değerlendirmeleri;

"OCAK AYINDA G.SARAY YARIŞTA OLMAYABİLİR"

GÜRCAN BİLGİÇ: "Son maçlar, ciddi mesajlar taşıyor. Samsun az daha puanı alıyordu. Antalya, Fenerbahçe'nin nefesini kesti. Demek istediğim, kadrolar değil, stratejiler şampiyonu belirleyecek. Fenerbahçe için bir parantez daha var elbette; hakemler… Ankaragücü maçında başladılar, önceki gün de tercih hakları yine aleyhte kullanıldı. İsmail Kartal'ın takımının bir oyunu var ve giren-çıkan oyuncuyla performansı etkilenmiyor. Galatasaray ise performans takımı. Tabela İcardi'ye bağımlı. Ocak ayı geldiğinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı zirvede yarışırken görürsek, şaşırmayın."

"LİG ÇOK UZUN BİR YOL"

ALİ GÜLTİKEN: "Oyuncu almak ayrı bir konu, oyuncuların takıma gelip hemen katkı yapmaları farklı… Gelen isimlerin, özellikle Fenerbahçe tarafında çok çabuk bir sürede takımı bir yerlere taşıdıklarını görüyoruz. Sezona iyi başlangıçlar, camiaları her zaman heyecanlandırır. Ama lig çok uzun bir yol. Futbolda hiçbir zaman 'transfer eşittir şampiyonluk' demek değildir."

"EL CLASICO TADINDA"

LEVENT TÜZEMEN: "G.Saray da F.Bahçe de El Clasico tadında kadro kurdular. Oyuncu yapılarına baktığımızda Ronaldo'lu Real Madrid ile Messi'li Barcelona'nın rekabetini görür gibiyim. İcardi-Dzeko, Ziyech-Tadic, Szymanski- Kerem Aktürkoğlu, Muslera- Livakovic, Torreira-Fred gibi isimler bu rekabette yer alacak. Galatasaray'da Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez ve Mertens, F.Bahçe'de İrfan Can, Becao, Ferdi, Kent, Cengiz de öne çıkacak."

