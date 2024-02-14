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  4. SON DAKİKA | Şanlıurfa’da okullar tatil edildi! 14 Şubat hava durumuyla ilgili yağış uyarısı gelmişti

SON DAKİKA | Şanlıurfa’da okullar tatil edildi! 14 Şubat hava durumuyla ilgili yağış uyarısı gelmişti

14.02.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika tatil haberi geldi. Şanlıurfa'da 14 Şubat bugün için yapılan şiddetli yağış uyarılarının ardından il genelinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Söz konusu tatil kararını Şanlıurfa Valiliği duyurdu.

Son dakika: Şanlıurfa’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı şiddetli yağış uyarıları sonrası okullar bugün tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu.

TATİL KARARINI VALİLİK DUYURDU

Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları tatil etti. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa tatil
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