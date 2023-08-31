SON DAKİKA: Sarı-Kırmızılılar'a dev rakipler! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği grup belli oldu

Uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, ligde kazanılan şampiyonluk sonrasında sezona büyük umutlarla girerken, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için tam 3 eleme turu oynarken, 2. ön eleme turunda Zalgiris ile ilk maçta 2-2 rövanşta ise rakibini 1-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Olimpija Ljubljana ile eşleşen temsilcimiz ilk maçı 3-0 rövanşı ise 1-0 kazanıp, adını Play-Off’a yazdırmayı başardı.

Sarı-Kırmızılılar'ın play-off turundaki rakibi Molde olurken, Norveç ekibini ilk karşılaşmada deplasmanda 3-2 deviren Okan Buruk’un öğrencileri, ikinci maçı da 2-1 alıp, adını gruplara yazdırdı. Galatasaray, bu süre içerisinde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik alıp, ülke puanına da önemli katkıda bulundu.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'ın heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleştirildi. Saat 19.00'da başlayan kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kesinleşen 32 takım ve torbaları şu şekilde:

1'nci Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

2'nci Torba: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig

3'üncü Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag

4'üncü Torba: Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray

B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D GRUBU: Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad

E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F GRUBU: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G GRUBU: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1'nci Maç Günü: 19-20 Eylül

2'nci Maç Günü: 3-4 Ekim

3'üncü Maç Günü: 24-25 Ekim

4'üncü Maç Günü: 7-8 Kasım

5'inci Maç Günü: 28-29 Kasım

6'ıncı Maç Günü: 12-13 Aralık

GALATASARAY 4 YIL SONRA GRUPLARDA

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak kulüp adına önemli bir gelir elde etti. 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, bu başarısının yanı sıra gruplara katılımından toplamda 15.6 milyon Euro'yu kasasına koydu. Öte yandan sarı-kırmızılıların, reklam ve katsayı geliri olarak toplamda en az 25 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın alacağı gelir gruplardaki başarısına göre de şekillenecek. Galatasaray, gruplarda oynayacağı maçlarda alacağı her galibiyette 2.8 milyon Euro, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off turu rövanş maçında Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray, bu maçla birlikte Avrupa Arenası'nda toplamda 308 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 111 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda toplamda 413 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 453 gol gördü.

17'İNCİ KEZ GRUPLARDA

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamalarına kalma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, toplamda 9 kez elemeleri geçerken, 7 kez de direkt olarak gruplara kaldı.

14 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekibin bu başarısıyla 14 yıl aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turunu geçerek gruplara kaldı. En son Fenerbahçe 2008-2009 sezonunda MTK Bupadeşte ve Partizan'ı eleyerek gruplara kalmıştı.

