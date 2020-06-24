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  4. SON DAKİKA! Şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi

SON DAKİKA! Şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 15:58 | Son Güncelleme

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.

SON DAKİKA! Şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi

İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

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Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük.

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Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu kaza bize bi kere daha malzeme biliminin ne derece önemli olduğunu göstermiştir.
kopar ali şan kopar ben geçen sene kurban bayramının arefe günü aynı şekilde kaza geçirdim 46 yıldır hiç kaza olmamıştı ne olduğunu anlayamıyor insan geçmiş olsun allahım korumuş ????????hepinizi
öncelikle geçmiş olsun cocugun bakıcısı yabancımıymış ülkede türk bakıcımı kalmamışda yabancı bakıcı çalıştırıyorlar şimdi sorsan ben vatansever milliyetci bir insanım der :)gerci adamda haklı milliyetcilerin başındaki adam milliyetci degilki bu olmamış çok görmemek lazım:)
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