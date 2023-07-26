Son dakika: Selahattin Baki'den Galatasaray'a ağır ifadeler! 'Okan Buruk ile görüşen oyuncuyu aldık!', 'Gerekirse Florya'nın kalbine gireriz!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Selahattin Baki, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Baki, Wilfried Zaha transferiyle ilgili Galatasaray'a ağır göndermelerde bulundu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Selahattin Baki'nin sözleri;

"YENİ TRANSFERLER YOLDA"

"Bugün izlediğimiz oyun bizi yeni sezon öncesi 4-5 kat fazla umutlandırdı. Dzeko ve Kent gibi isimleri kampa yetiştirdik. Dinamik bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. Yüzde 80 kadroyu tamamladık diyebilirim. Yeni transferlerimiz de yolda."

"ALGI DERSİ VERİYORLAR"

"Galatasaray'ın troll yapılanması ve copy paste medyası, algı nasıl yapılır dersi veriyor. 4-5 gün önce masadan kalktığımız bir oyuncu konusunda, transfer çalımı atılmış gibi sevinç yaşıyorlar. Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar."

"10 MİLYON EURO..."

"Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulunmadı. Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon euroyu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik."

"4 GÜN ÖNCE MASADAN KALKTIK"

"Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti."

"GEREKİRSE FLORYA'NIN KALBİNE GİRERİZ"

"Szymanski olayında olduğu gibi bundan sonra da kafa kafaya gelirsek, o oyuncuya çubukluyu giydiririz. Gerekiyorsa Florya'nın kalbine gider, o futbolcuyu alır Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. O yüzden bu konuyu kapatalım artık."

"TESİSLERDE HOCASIYLA TOPLANTI YAPTIRDI"

"Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz."

