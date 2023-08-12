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Son dakika: Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme! 'Biz oyuncunun yanındayken aradılar, aklını çelmeye çalıştılar!'

12.08.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Gaziantep FK'yı konuk ederek başlayacak olan Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı - lacivertlilerin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, bugün İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızla birlikte aynı uçakta bulunan yönetici Selahattin Baki, Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de sezonu Gaziantep FK maçıyla açacak. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler, Manchester United'dan Fred ile anlaşmaya varmıştı.

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Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, uçaktan iner inmez açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gönderme yapan Baki'nin sözleri şu şekilde;

"UYUMADAN 2-3 GÜN GEÇİRDİK"

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"Bütün camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza, verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum, 7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı."

"FRED'İN AKLINI ÇELMEYE ÇALIŞTILAR"

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"Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu. Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle gördük. Kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp, bu işi bozmaya uğraştılar. Ancak ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."

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