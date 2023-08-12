Son dakika: Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme! 'Biz oyuncunun yanındayken aradılar, aklını çelmeye çalıştılar!'

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de sezonu Gaziantep FK maçıyla açacak. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler, Manchester United'dan Fred ile anlaşmaya varmıştı.

Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, uçaktan iner inmez açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gönderme yapan Baki'nin sözleri şu şekilde;

"UYUMADAN 2-3 GÜN GEÇİRDİK"

"Bütün camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza, verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum, 7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı."

"FRED'İN AKLINI ÇELMEYE ÇALIŞTILAR"

"Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu. Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle gördük. Kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp, bu işi bozmaya uğraştılar. Ancak ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."

